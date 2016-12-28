Bursaspor’un stat hakları 29 yıla çıkarıldı

BURSA Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursaspor’un Timsah Arena olarak bilenen Büyükşehir Stadyumu’ndaki 10 yıllık kullanım hakkını oybirliğiyle 29 yıl olarak belirledi. Karar, Bursaspor’un dernek statüsünden anonim şirket statüsüne geçmesi nedeniyle alındı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ikinci oturumu gerçekleşti. Ankara Yolu’ndaki meclis binasında yapılan oturumda, rutin gündem maddeleriyle Bursaspor’un Büyükşehir Stadyumu üzerindeki hakları ele alındı. Oturumda, Bursaspor’un yeni stadyum üzerindeki tüm hakları 19 yıl daha uzatıldı. 2015 Ocak ayında yapılan meclis toplantısıyla kulübün stat üzerindeki hakları 10 yıl olarak belirlenmişti. Aralık ayı meclis toplantısı ikinci oturumuyla ise bu haklar 19 yıl daha uzatılarak 29 yıla çıkartılmış oldu. Karar; AK Parti, MHP ve CHP gruplarının onayıyla oybirliğiyle alındı. Uzatmaya neden olarak, Bursaspor’un dernek statüsünden anonim şirket statüsüne geçme kararı gösterildi.







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