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Bursaspor’un konuğu Gençlerbirliği

SÜPER Ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan takımlardan biri olan Bursaspor, sahasında sezonun son ve kritik maçını Gençlerbirliği ile oynayacak. Aldığı sonuçlarda düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor...

Bursaspor’un konuğu Gençlerbirliği
SÜPER Ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan takımlardan biri olan Bursaspor, sahasında sezonun son ve kritik maçını Gençlerbirliği ile oynayacak.
Aldığı sonuçlarda düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor ile puan farkı beşe düşen ve düşme korkusunu yaşayan Bursaspor,  ligdeki en kritik karşılaşmasına çıkacak. Yeşil beyazlılar, Gençlerbirliği yenmesi halinde, resmen ligde kalışını ilan edecek.
HAKEM ALPER ULUSOY
Bursaspor ile Gençlerbirliği arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılılıkları Ceyhun sesigüzel, Volkan Narinç  yapacak. Dördüncü hakem ise Mutluhan Bilgiç. Alper Ulusoy’un bugüne kadar Bursaspor’un üç maçında görev yaptı ve bu maçları yeşil beyazlılar kazandı.
ÜSTÜNLÜK BURSASPOR’DA
Süper Lig tarihinde iki takım bugüne kadar 67 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda Bursaspor 25, Gençlerbirliği ise 20 galibiyet, 21 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-1 kazanmıştı.
Busaspor'un kozu Batalla olacak. Arjantinli oyuncu 8 golle yeşil beyazlıların en çok gol atan ismi olurken, Kubilay Kanatsızkuş ise onu 6 golle takip ediyor.

 

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