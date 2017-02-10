Bursaspor’un konuğu Fenerbahçe

Cemal EKENTOK/ BURSA ()- BURSASPOR Spor Toto Süper Ligin 20'inci haftasında Bura Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda saat 19.00’de Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Yeşil beyazlılar'da, teknik direktör Mutlu Topçu ile ilk sınavını verecek.

HAKEM HALİL UMUT MELER

Bursaspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 19.00’da oynanacak olan karşılaşmayı İzmir’den Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy, Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördünrcü hakemi ise Kutluhan Bilgiç. Halil Umut Meler Bursaspor’un bugüne kadar lig ve kupada 3 maçını yönetti ve yeşil beyazlılar bu maçları kazandı.

ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE’DE

Bursaspor ile Fenerbahçe Süper Lig tarihinde bugüne kadar 95 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe’nin 48-14’ylük üstünlüğü bulunuyor. İki takımın Bursa’da oynadığı 47 maçın 22’si beraberlikle sonuçlanırken Bursaspor 9, Fenerbahçe ise 16 galibiyet aldı. İki takımın son Bursa’da oynadığı son 6 maçın dördü beraberlikle sonuçlandı. İkin takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bursaspor 1-0 kazanmıştı.

BURSASPOR’DA EKSİK ÇOK

Bursaspor’da Fenerbahçe maçı öncesinde 1 cezalı, 5 sakat oyuncu bulunuyor. Savunmanın başarılı isimlerinden İsmail Konuk sarı kart cezalısı. Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, Furkan Özçal, Bilal Kısa ve Joshua John ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

BURSASPOR'UN KOZU BATALLA

Fenerbahçe karşılaşmasında Bursaspor’un kozu oynadığı maçlarda Fenerbahçe’ye gol atan kaptan Pablo Martin Batalla olacak. Arjantinli oyuncu bugüne kadar 6 golle takımın en golcü ismi oldu. İstanbul’da oynanan ilk maçın tek golünü de Batalla atmıştı.