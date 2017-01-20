Bursaspor’un konuğu Adanaspor

SPOR Toto Süper Ligin 18'inci haftasında Bursaspor, yarın sahasında ara transferde kadrosunu güçlendiren Adanaspor’u konuk edecek.

Ara transferde kadrosunu Joviç, Onur ve Stancu’yu kadrosuna dahil eden Bursaspor, lig ve kupada devam eden yenilgiler serisine yarın son vermek için ter dökecek. Akhisar Belediyespor, karşılaşmasında aldığı 4-1’lik yenilgi sonrasında taraftarın büyük tepkisini çeken Bursaspor, kötü izleri silebilmek için mücadele verecek. Yeşil beyazlılar son maçlarında Gençlerbirliği’ne, Trabzonspor ve kupada ise Akhisar Belediyespor’a yenilmişti. Bursaspor, sezonun açılış karşılaşmasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.

HAKEM ARSLANBOĞA

Bursa Büyükşehir Belediyespor Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Eskişehir Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcıları İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir, 4'üncü hakem ise Murat Özcan olacak. Arslanboğa, bugüne kadar Bursaspor’un maçlarında 11 defa düdük çaldı. Yeşil beyazlılar, bu karşılaşmalardan 5 kez galibiyet, iki kez mağlubiyet alırken, 4 müsabakada beraberlikle sonuçlandı.

ÜSTÜNLÜK BURSASPOR’DA

Bursaspor ile Adanaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 43 defa karşı karşıya geldi. Bu maçlarda yeşil beyazlılar, 21 galibiyet, 13 beraberlik, 9 yenilgi aldı. Bursaspor, 1998 yılından bu yana Süper Lig’de Adanaspor’a yenilmedi. Bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

GOLCÜLER BATALLA VE KUBİLAY

Bursaspor’un yarınki karşılaşmada en büyük gol ayakları, bugüne kadar ligde 6 gol atan Pablo Martin Batalla, ile 5 gole imza atan ve son maçları boş geçirmeyen Kubilay Kanatsızkuş olacak.