Bursaspor’un eski yönetimi için verilen takipsizlik kararı kalktı

BURSASPOR Başkanı Ali Ay'ın eski başkan Recep Bölükbaşı ve yönetim ile ilgili yaptığı suç duyurusuyla ilgili verilen takipsizlik kararına yapılan itiraz Bursa 5.’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından bozularak, soruşturmanın geniştilmesine karar verildi. Mahkeme, Bölükbaşı yönetiminin, kulübü zarara uğratıp uğratmadığı, dernek mallarına karşı suç işlenip işlenmediği konularını araştırmak için dosyanın incelenmesine karar verdi.

Bursaspor avukatı Jale Demir, yeşil-beyazlı kulübün eski Başkanı Recep Bölükbaşı ile birlikte 22 kişi hakkında geçen 11 Mayıs günü Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Görevi kötüye kullanmak', 'İhmal' ve 'Zimmet' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Bağımsız denetleme kuruluşu tarafından yapılan inceleme sonrası, hazırlanan rapor, savcılığa verildi.

Yaklaşık 6 aydan bu yana Memur Suçları Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 22 sanığın ifadesine başvuran savcılık, yapılan inceleme sonucunda sanıklar hakkında takipsizlik kararı verdi. Bursaspor Kulübü avukatları, verilen bu karara itiraz etti. Bursa 5’nci Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirilen itirazın ardından soruşturmanın genişletilmesi ne karar verildi.

Bursaspor'un avukatları, yönetime seçilen kişilerin kamu görevlisi sayıldığını, kulübün zarara uğratıp uğratmadığı, dernek mallarına karşı suç işlenip işlenmediği konularını araştırmak için dosyanın biri emekli Sayıştay deneticisi olmak üzere 3 kişi tarafından inceleneceğini, bu heyet tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda dava açılıp açılmayacağına karar verileceğini söyledi.