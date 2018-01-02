Bursasporlu Yusuf Erdoğan dünya evine girdi

BURSA,() - BURSASPOR'DA forma giyen Yusuf Erdoğan, İstanbul'da Ürün Özdemir ile evlendi.

Bursaspor'un genç futbolcusu Yusuf Erdoğan dünya evine girdi. 25 yaşındaki oyuncu, İstanbul'da gerçekleştirilen düğün ile birlikte nişanlısı Ürün Özdemir ile hayatlarını birleştirdi. Bursaspor Kulübü ise sosyal medya hesaplarından genç çifte mutluluklar diledi. Gecede Yusuf Erdoğan'ı Bursaspor yönetimi ve takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Sezon başında Trabzonspor'dan Bursaspor'a transfer olan Yusuf Erdoğan, o günlerde Doğan Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bursaspor'a transferime benden daha fazla nişanlım sevindi. Biliyorsunuz o da Bursalı" demişti.

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