Bursasporlu taraftarlar, yönetimi protesto etti

Mehmet İNAN/BURSA, () - SPOR Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Bursaspor'da bir grup taraftar, Özlüce Tesisleri önünde yönetimi istifaya çağırdı.

Bursasporlu yaklaşık 100 taraftar, 4-0'lık Kasımpaşa yenilgisi sonrası Özlüce Tesisleri’nin önünde toplandı. Yaklaşık 2 saat boyunca tesis önünde bekelyene taraftarlar, 'Yönetim istifa' sloganları atarak Başkan Ali Ay'ı ve yönetimi protesto etti. Polis ekipleri, tesis çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemi aldı. İstanbul'dan gelen yönetim ve futbolcuları taşıyan otobüs, polis ekiplerinin eşliğinde tesislerin arka kapısından giriş yaptıktan sonra taraftarlar olaysız şekilde dağıldı.

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