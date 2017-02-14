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Bursasporlu taraftarlar Sevgililer Günü'nde Bursapor için koştu

BURSASPORLU taraftarlar, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Kent Meydanı'ndan 15 kilometre uzaklıktaki Bursaspor’un Özlüce Tesislerine koşarak gitti. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bursa’da fanatik Bursaspor taraftarları, ilginç...

Bursasporlu taraftarlar Sevgililer Günü'nde Bursapor için koştu
BURSASPORLU taraftarlar, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Kent Meydanı'ndan 15 kilometre uzaklıktaki Bursaspor’un Özlüce Tesislerine koşarak gitti.
14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bursa’da fanatik Bursaspor taraftarları, ilginç bir etkinliğe imza attı. Saat 15.00 sıralarında Kent Meydanında toplanan taraftarlar, 4 metrelik Bursaspor bayrağı ile Özlüce Tesisleri'ne koşmaya başladı. Yol boyunca polis ekiplerinin eskortu eşliğinde ana yol üzerinde koşan yeşil-beyazlı taraftarlara, yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek verdi. 15 kilometrelik yolu 1 saat 20 dakikada gitmeyi planladıklarını ifade eden taraftarlardan Yasin Avcı, şöyle dedi:
"Sevgiliye koşuyoruz, diyerek Kent Meydanından Özlüce Tesislerine 15 kilometre Bursaspor’umuza koşuyoruz. Bursaspor bizim artık şehrimizin bir markası. Yanımızda getirdiğimiz 4 metrelik Bursaspor bayrağı ile koştuk."

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