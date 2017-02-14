Bursasporlu taraftarlar Sevgililer Günü'nde Bursapor için koştu

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bursa’da fanatik Bursaspor taraftarları, ilginç bir etkinliğe imza attı. Saat 15.00 sıralarında Kent Meydanında toplanan taraftarlar, 4 metrelik Bursaspor bayrağı ile Özlüce Tesisleri'ne koşmaya başladı. Yol boyunca polis ekiplerinin eskortu eşliğinde ana yol üzerinde koşan yeşil-beyazlı taraftarlara, yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek verdi. 15 kilometrelik yolu 1 saat 20 dakikada gitmeyi planladıklarını ifade eden taraftarlardan Yasin Avcı, şöyle dedi:
"Sevgiliye koşuyoruz, diyerek Kent Meydanından Özlüce Tesislerine 15 kilometre Bursaspor’umuza koşuyoruz. Bursaspor bizim artık şehrimizin bir markası. Yanımızda getirdiğimiz 4 metrelik Bursaspor bayrağı ile koştuk."
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