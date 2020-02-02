Bursasporlu oyuncular, Eskişehirspor maçını değerlendirdi

Bursasporlu oyuncular Tayfur Bingöl ve Abdullahi Shehu, Eskişehirspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tayfur, “Sadece futbol şansı yanımızda değildi, çok gol kaçırdık ve pozisyona girdik” derken, Shehu ise, “Yanlışlarımızdan ders çıkarıp maç kazanmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

TFF 1’inci Lig’de Bursaspor, ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor karşısında 1-0’lık yenilgi aldı. Bursaspor’un yeni transferlerinden Tayfur Bingöl, Bursaspor olarak başlarının dik olduğunu ve bu tarz kazaların olabileceğini dile getirdi.

“FUTBOL ŞANSI YANIMIZDA DEĞİLDİ”

Yarın kendileri ve Bursaspor adına yeni bir haftanın başladığını kaydeden Bingöl, “Yüksek enerjili çok pozitif bir hocamız ve ekibi var. Bu camiaya geldiğim için gerçekten mutluyum. Taraftarın atmosferi oldukça mükemmeldi. Osmanlıspor maçında 3 puanımızı alıp, liderlik yarışımızı devam ettireceğiz” dedi. Eskişehirspor’a karşı motivasyon eksikliği olduğu yönündeki soruyu da yanıtlayan Tayfur Bingöl, “Sadece futbol şansı yanımızda değildi. Çok gol kaçırdık ve pozisyona girdik. Rakibin de 90 dakika boyunca kapandığını gördük” diye konuştu.

SHEHU: DERS ÇIKARIP, KAZANMAYA DEVAM ETMELİYİZ

Eskişehirspor mağlubiyeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursaspor’un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu, kötü bir yenilgi aldıklarını ifade etti. Kazanmayı umduklarını dile getiren Shehu, “Bunun kolay olmayacağını biliyorduk. Mücadele ettik ama futbol bu. Bunlar yaşanabiliyor. Daha fazla çalışmak zorundayız. Yanlışlarımızdan ders çıkarıp maç kazanmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“KAZANMAK İSTEDİK AMA FUTBOLDA BÖYLE ŞEYLER OLUYOR”

Mağlubiyetin herhangi bir sebebe bağlanamayacağını dile getiren Nijeryalı orta saha oyuncusu, “Rakip oyunu geride karşıladı. Kontra atak ile gol aradı. Bunu da başardılar ama futbol bu. Çok büyük bir problem olarak görmüyorum. İlk yarıda bizler de çok fırsat yakaladık maçı bitirmek için. Takım olarak çok çalıştık ve mücadele ettik. Kazanmak istedik ama futbolda böyle şeyler oluyor” açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tayfur Bingöl ve Shehu'nun açıklamaları

