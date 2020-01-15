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Bursasporlu oyuncular Emirhan Aydoğan ve Çağlar Şahin Akbaba açıklamalarda bulundu

SPOR 15.01.2020, 18:18
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Bursasporlu oyuncular Emirhan Aydoğan ve Çağlar Şahin Akbaba açıklamalarda bulundu

Gürkan DURAL/BURSA,()
TFF 1'inci Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da Emirhan Aydoğan ve Çağlar Şahin Akbaba açıklamalarda bulundu.
Kampın yorucu ve yoğun geçtiğini belirten Emirhan, daha önce çok çalışmadıkları detaylar üzerinde durduklarını ve bunun da dirençlerini artıracağını belirtti. Fatih Karagümrük maçına odaklandıklarına işaret eden genç oyuncu, "İstediğimiz sonucu alıp ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum. Sezon başında bazı zorluklarla başladık ama buna rağmen hala yarışın içerisindeyiz. İkinci yarıda bu zorlukların üstesinden gelip daha iyi, daha coşkulu, her zaman iyi oynayan Bursaspor izlettireceğimizi düşünüyorum. Yedek kalmak ya da oynamak değil gelişmenin sürdürülebilirliği ve takımıma katkımı düşünüyorum. Zaman zaman istediğim performansı sergileyemediğim zamanlar oldu, bunun farkındayım. Sezon başına göre kendimi çok daha iyi hissediyorum. İlk maçta cezalı olacağım için çok üzgünüm” dedi.
"İNGİLTERE VE İSPANYA'YA GÖRE OYUN HIZIMIZ VE KALİTEMİZ DÜŞÜK"
Türk futbolunda oyun hızı hakkında gelen soruyu da yanıtlandıran Emirhan Aydoğan, "Bir Premier League ve İspanya Ligi La Liga’ya baktığımızda hızımız ve kalitemiz biraz düşük. Bunun da futbolcu eğitimi ile, antrenör eğitimi ile ve kulübü yöneten isimlerin daha sürdürülebilir bir takımı sahaya koymak istememesiyle bağdaşlaştırıyorum. Biz gençler olarak bunun farkında olursak, Türk futboluna daha farklı nesiller yetiştirebiliriz. Arkadaşlarım ve ben bunun farkında olduğumuz için ayrı hissediyorum. Şu dönemde bazı eksiklikleri de gözlemleme şansına sahip olduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.
"SAVAŞMAYI ÖĞRENDİK"
Kampın takım adına çok iyi geçtiğine işaret eden Çağlar Şahin Akbaba da, kondisyon anlamında İbrahim Üzülmez'in en çok önem verdiği nokta olan mücadele yönlerini geliştirdiklerini söyledi.
Kamp süresince yaptığı çalışmalarda mücadele düzeylerini artırmak için savaşmayı öğrendiklerini kaydeden Çağlar, "Bunları kısa zamanda sahaya yansıtarak bu kamp sürecindeki çalışmanın karşılığını elde etmek istiyoruz. Yalçın hoca zamanında biraz daha riskli ve pasa dayalı oyun sistemi vardı. İbrahim hocanın sisteminde biraz daha mücadele ve savaşmaya yakın bir oyun sistemi var. Bu ara da bizim için iyi oldu. İnşallah hocanın söylediklerini, savaşma mücadelesini sahada gösteririz. Bursaspor taraftarını da mutlu edecek sonuçları alarak hep birlikte sezon sonunu hayırlı bir şekilde mutlu geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"OYUN HIZINDA HOCALARIN DA ETKENİ OLUYOR"
Türk futbolundaki oyun hızına dair de düşüncelerini paylaşan genç eldiven, "Oyun hızı konusunda hocaların da etkeni oluyor. Her hocanın farklı sistemi var, bazı hocalar sadece kendisinde topun kalmasını istiyor, bazıları hızlı oyunu tercih ediyor. Bu hocalardan kaynaklanan bir şey. Tabii en önemlisi altyapıda çalışmalarla bu daha iyi olmaya başladı, inşallah her takım bunu yapmaya başlar. Ne kadar altyapıda futbolu daha net ve düzgün öğrenirsek, ilerideki profesyonel futbol yaşantısında oyun hızında daha etkili oluyor. Onun en büyük sebebi temel bilgiyi altyapıdan iyi almak" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Emirhan Aydoğan'ın açıklamaları
-Çağlar Şahin Akbaba'nın açıklamaları

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