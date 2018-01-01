Bursasporlu Harun Tekin: "Bursaspor formasını giymek benim için büyük bir şeref"

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Bursaspor'un milli eldiveni Harun Tekin, "Kendimi Bursaspor'un bir parçası olarak görüyorum. Bursaspor formasını giymek benim için büyük bir şeref" dedi.

Bursaspor'un başarılı file bekçisi Harun Tekin, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yeni yılda herkese sağlık, huzur ve mutluluk dileyen milli eldiven, "Umarım yeni yılda çok başarılı oluruz. Geçen yılı pek fazla konuşmak istemiyorum, kötü bir sezon geçirmiştik. Ardından yeni sezona köklü değişiklikler ile başladık. Hocamız değişti, yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Hem teknik ekibimizle hem de yeni gelen arkadaşlarımızla güzel bir bağ oluşturduk. Özellikle sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı performans sergiledik. İlk yarıyı iyi bir puanla bitirdik ama daha iyi olabilirdi. Bazı kırılma maçlarını kaybettik, şimdi önümüzde ligin ikinci yarısı var. En iyi şekilde hazırlanıp, güzel galibiyetlerle üst sıralara çıkmak istiyoruz" dedi.

Bursaspor'a geleli 8 yıl olduğunu hatırlatan Harun Tekin, "Kendimi Bursaspor'un bir parçası olarak görüyorum. Buradakileri bir aile olarak görüyorum. Bu forma altında oynamayı, savaşmayı ve çalışmayı çok seviyorum. Bursaspor formasını giymek benim için büyük bir şeref" diye konuştu.

GENÇ ELDİVENLERİ DEĞERLENDİRDİ

Altyapıdan önemli isimlerin çıktığına işaret ederek Bursaspor'un genç file bekçilerine ayrı bir parantez açan tecrübeli eldiven, "Muhammed Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz pırlanta gibi çocuklar. Beraber güzel bir uyum içinde çalışıyoruz. Okan Koçuk kendini geliştirmeye devam ediyor. Okan kardeşimle uzun yıllar birlikte forma giydik. Şenol hoca zamanında benim arkamdaydı. Milli takım kampında birlikteydik eski günleri yad ettik. Muhammed de Riva'da kamptaydı. 3'ümüz birlikte zaman geçirdik. İnşallah Bursaspor'dan milli takımlara daha çok oyuncu gider" ifadelerini kullandı.

"İLK 5 İÇERİSİNDE YER ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Teknik direktör Paul Le Guen'in 3-5-2 sistemini de değerlendiren Harun Tekin, bu noktada başarı gösterdiklerini, az pozisyon verdikleri ve atağa daha iyi çıktıkları bir oyun sistemi olduğunu belirtti. Milli file bekçisi ayrıca, "Kampta iyi hazırlanmak önemli. İkinci yarı her zaman zor geçer. Alt sırada bulunan takımlar güçlenmeye çalışacaklar. Daha çok çalışıp kırılma maçlarını kazanırsak ilk 5'te yer alacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Tekin, Paul Le Guen'in de kendilerine olan yaklaşımının her zaman bir arkadaş gibi olduğunu ve özgüven verdiğini de dile getirdi.

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