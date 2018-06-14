Bursasporlu Ekong'tan örnek hareket

Gürkan DURAL / BURSA,() - Bursaspor'un tecrübeli savunmacısı Wiliam Troost-Ekong, forma giyeceği Dünya Kupası heyecanının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunuyor.

Bursaspor'un tecrübeli savunma oyuncusu William Troost-Ekong, Nijerya Milli Takımı ile birlikte bugün başlayacak olan 2018 Dünya Kupası'nın heyecanını yaşarken, diğer yandan da sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Dünya üzerinde geri kalmış ülkelerdeki futbolu destekleme amacıyla ortaya çıkan Common Goal hareketine katılan Ekong, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla insanların bu harekete bağışlarıyla destek vermesi için çağrılarda bulunuyor. Nijeryalı oyuncu son olarak yaptığı paylaşımda, söz konusu harekete bağış yapan destekçilerine, imzalı olarak kendi Nijerya formasını vereceğini belirtti. Ekong ayrıca, takipçilerinden bu hareketi yaymalarını da istedi.

Juan Mata'nın öncülük yaptığı harekete Türkiye'den ilk katılan isim Hasan Ali Kaldırım olurken, Bursaspor'dan da William Troost-Ekong bu harekete destek veren ilk isim olmuştu. Ayrıca kampanyaya katılan isimler arasında Mats Hummels, Giorgio Chiellini, Dennis Aogo gibi dünya yıldızlarının yanı sıra ABD Kadın Futbol Milli Takımı’ndan Megan Rapinoe ve Alex Morgan da bulunuyor.

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