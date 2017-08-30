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Bursasporlu basketbolcular Başkan Ali Ay'ı ziyaret etti

BURSASPOR Durmazlar Basketbol Takımı Başkan Ali Ay'ı Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde ziyaret etti Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Bursaspor Durmazlar teknik ekip ve oyuncu kadrosuyla Başka Ali Ay'ı Kurban Bayramını kutlamak ve Basketbol...

Bursasporlu basketbolcular Başkan Ali Ay'ı ziyaret etti
BURSASPOR Durmazlar Basketbol Takımı Başkan Ali Ay'ı Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde ziyaret etti
Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Bursaspor Durmazlar teknik ekip ve oyuncu kadrosuyla Başka Ali Ay'ı Kurban Bayramını kutlamak ve Basketbol Şubesine katkılarından dolayı teşekkür etmek için ziyaret etti.
Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Sezgin ve Başantrenör Şemsettin Baş TBL'nin değişen statüsüyle ilgili Ali Ay'a bilgiler verirken aramıza yeni katılan oyuncuları da tanıttı. Bu ziyaretten ötürü çok memnun kaldığını belirten Ali Ay sık sık maçlara gelip Bursaspor Durmazlar'ı destekleyeceğini söyledi.
SEZGİN’DEN TEŞEKKÜR
Sezer Sezgin, "Yeni sezon öncesinde hem 30 Ağustos hem Kurban Bayramı nedeniyle Başkan Ali Ay’ı ziyaret ettik ve katkılarından dolayı teşekkür ettik. Başkanı maçlarımıza davet ettik güzel bir görüşme oldu kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.
Antrenör Şemsettin Baş ise, "Yeni sezon öncesi başarılar diledik hem de kendisine teşekkür ettik. Her sezon bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu sezon bizler için çok değerli bu yolda sinerji çok önemli” diye konuştu.

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