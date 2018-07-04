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Bursasporlu Aziz Behich'e resmi teklif yok

Gürkan DURAL/BURSA,() Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Aziz Behich için Galatasaray iddiaları öne sürülürken, yeşil beyazlı kulübe teklif gelmediği öğrenildi. Bursaspor transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da oyuncularının...

Bursasporlu Aziz Behich'e resmi teklif yok

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Aziz Behich için Galatasaray iddiaları öne sürülürken, yeşil beyazlı kulübe teklif gelmediği öğrenildi.
Bursaspor transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da oyuncularının ismi sıkça başka takımlarla anılıyor. Son olarak ortaya atılan iddiada Galatasaray'ın Aziz Behich için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülürken, yeşil beyazlı yönetim sarı kırmızılı kulüpten teklif gelmediğini ve haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti. Aziz Behich, Avustralya Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda da mücadele etmişti.
BADJI GELİYOR
Öte yandan yeşil beyazlı kulübün anlaşma sağladığı Stephane Badji ise bugün Bursa'ya geliyor. Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan 28 yaşındaki futbolcu, daha sonra ayağının tozuyla Bursaspor'un Afyon'daki kampına katılacak. 3 yıllık anlaşma sağlanan Badji için Bursaspor Kulübü, Belçika'nın Anderlecht Kulübü'ne 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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