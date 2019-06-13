Bursaspor’dan serbest düşüş

Gürkan DURAL/BURSA,() -

Bursaspor’un küme düşmesi, gerek takım değeri, gerekse oyuncuların da değerinde önemli bir düşüşe neden oldu. Geçtiğimiz sezonun başında 6’ncı en değerli kadroya sahip yeşil beyazlılar, yüzde 33.9’luk değer kaybederken yalnızca 3 oyuncusu değerini yükseltebildi.

Spor Toto Süper Lig’e geçtiğimiz sezon veda eden Bursaspor’da oyuncuların ve dolayısıyla takımın yaşadığı değer düşüşü göze çarptı. Geçtiğimiz sezon ligin başladığı Ağustos ayında 18 takım arasında en değerli 6’ncı kadroya sahip olan yeşil beyazlı ekip, küme düşmesinin de etkisiyle önemli bir değer kaybederek söz konusu takımlar arasında 11’inci sıraya geriledi. Bursaspor’un Ağustos ayında 28.9 milyon Euro olarak gösterilen kadro değeri, bugünler de 19.1 milyon Euro’ya düşmüş durumda.

CİDDİ DEĞER KAYBI YAŞADI

Bursaspor, kadro değerinde böylelikle yüzde 33.9 oranında bir düşüş yaşadı. Bunun sonucu olarak yeşil beyazlı ekip, ligdeki 18 takım arasında en yüksek değer kaybı yaşayan 4’üncü ekip oldu. Bu noktada ise listenin başında Akhisarspor yer aldı. Son sırada ligi tamamlayan Manisa temsilcisinin sezon başındaki değeri 16.4 milyon Euro’yu görürken; sezon sonunda bu rakam yüzde 40.4’lük bir düşüşle 9.8 milyon Euro’ya kadar indi.

SADECE 3 OYUNCU YÜKSELTTİ

Bursaspor’un lig sonundaki mevcut kadrosu dikkate alındığında sezon sürecince forma şansı bulan 26 oyuncudan yalnızca 3 isim değerini yükseltti. Transfermarkt’ın yeni verilere göre; Okan Kocuk’un değeri 1.3 milyon Euro, Umut Meraş’ın değeri 850 bin Euro ve Muhammed Şengezer’in değeri 350 bin Euro olarak gösterildi. Bu isimler dışında geride kalan 23 oyuncunun değerinde ise düşüş gözlemlendi. En yüksek düşüşe Diafra Sakho imza atarken; deneyimli golcünün Bursaspor’a geldiğinde 5 milyon Euro olarak değeri bugünlerde 2 milyon Euro’ya geriledi.