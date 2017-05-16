Bursaspor’dan loca açıklaması

BURSASPOR Kulübü, Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlı kulübe verilen loca konusunda bir açıklama yayınladı. Yeşil beyazlı kulübün internet sitesinde bu konuda yayınlanan açıklama şöyle:

"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada, stadımızda rakip takım yönetiminin misafirlerine verilen loca, İl Spor Güvenlik Kurulu’nda ve maç günü eşgüdüm toplantısında alınmış olan karar gereği açılmıştır. Herhangi bir bilet satışı olmadığı gibi, ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmada aynı karar, güvenlik açısından zaruriyet olarak görüldüğü için kulübümüze uygulanmış ve mütekabiliyet esasına uygun olarak gerçekleşmiştir.”