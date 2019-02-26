Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar

Bursaspor’dan 245 maç sonra ilk!

Gürkan DURAL/BURSA,() Süper Lig'in ikinci yarısında gol yollarında etkili olamayan Bursaspor, 245 maç sonra ilk kez 4 maçı üst üste gol atamadan tamamladı. Yeşil beyazlılar aynı zamanda ligin en az gol atan ekibi de oldu. Spor Toto Süper...

Bursaspor’dan 245 maç sonra ilk!

Gürkan DURAL/BURSA,()

Süper Lig'in ikinci yarısında gol yollarında etkili olamayan Bursaspor, 245 maç sonra ilk kez 4 maçı üst üste gol atamadan tamamladı. Yeşil beyazlılar aynı zamanda ligin en az gol atan ekibi de oldu.
Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Bursaspor, önemli ölçüde gol sorunu çekiyor. Son olarak Medipol Başakşehir deplasmanında da girdiği pozisyonlardan yararlanamayan yeşil beyazlılar, ligde geride kalan haftalarda yalnızca 19 kez rakip fileleri sarsabildi. Böylelikle 18 takım içerisinde ligin en az gol atan takımı olan Samet Aybaba'nın öğrencileri, ligde galibiyet özlemi çektiği son 9 maçının da yalnızca 3'ünde birer kez gol sevinci yaşayabildi.
420 DAKİKADIR GOLE HASRET…
Ligdeki son 4 maçında ise Bursaspor gol yollarında etkili olamadı. Ligde son olarak 19'uncu haftadaki Kayserispor deplasmanında Yusuf Erdoğan'ın rakip fileleri havalandırmasının ardından yeşil beyazlılar, 420 dakikadır gole hasret kaldı. 4 maçlık gol atamama sersiyle birlikte Bursaspor aynı zamanda ligde 245 maç sonra da bir ilki yaşadı. Yeşil beyazlılar, son olarak 2011/12 sezonunun Aralık ayında oynadığı üst üste 4 maçta gol kaydedememişti.
LİGİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI
Yeşil beyazlılar evinde oynadığı maçlarda da gol atma sorunu yaşıyor. Bu sezon evinde oynadığı 12 lig maçında Bursaspor, sadece 9 gol attı. Böylelikle Samet Aybaba'nın öğrencileri, ligin iç sahada en az gol atan takımı olurken, diğer 17 ekip ise evindeki maçlardaki gol sayısında çift haneleri buldu. Bu sezon Bursaspor'un lig performansında 10 farklı oyuncunun gol sevinci yaşayabilmesine karşın takımın en golcüsü Aytaç Kara'nın yalnızca 4 golünün bulunması dikkat çekiyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328