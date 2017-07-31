Bursaspor’da yedekler kazandı: 2-0

BURSASPOR'da lig hazırlıkları sürerken yapılan hazırlık maçında yedekluşan kadro as oyuncuları 2-0 yendi.Bursaspor Yardımcı Antrenör Yves’in saha içeresinde yaptığı toplantı sonrasında İtalyan kondisyoner Giovanni yönetiminde çabukluk ve kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra Harun-Barış, Ekong, Titi, Onur, Jorquera, Merter, Deniz, Batalla, Aziz ve Stancu’nun oluşturduğu muhtemel onbiri oluşturanh futbolcuların, Muhammet-Joviç, İsmail, Ertuğrul,Rüştü, Faty, Furkan Soyalp (Sinan), John, Sercan, Berat (Ozan Can), Necid’ten kurulu yedek takima 2-0 yenildi. 20’şer dakikalık iki devre halında yapılan maçın gollerini ilk yarıda Necid, ikinci yarıda Sinan Bakış attı. Yeşil beyazlılarda, Mert Örnek, Yusuf Abdullah, Emirhan, Cafu, Ataberk Dadakdeniz forma giymedi.LE GUEN CENAZEYE KATILDIBursaspor’un genç oyuncularından Kubilay Kanatsızkuş’un anneannesi Mücevher Varoğlu vefat etmesi üzerine cenaze namazına katılan Fransız Teknik Direktörü Paul Le Guen, çiftkale karşılaşmasına 30 dakikalık bir gecikme ile katıldı.