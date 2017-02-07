Bursaspor’da neşeli çalışma

BURSA, () - BURSASPOR, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Bursaspor, 11 Şubat 2017 Cumartesi günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yeşil beyazlı futbolcuların ısınma sırasında neşeli hareketleri dikkatlerden kaçmadı.

Antrenmanın ilk bölümünde yapılan ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan takımda, bir grup tempolu koşu, diğer grup kuvvet çalışması ve bir grup ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Gruplar bu çalışmaları belli aralıklarla değiştirerek sürdürdü.

Sakatlığı bulunan Bilal Kısa ve Furkan Özçal, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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