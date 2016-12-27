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Bursaspor’da kupa hazırlıkları

BURSASPOR, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. haftasında Bursa’da oynayacağı Aydınspor 1923 maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü....

Bursaspor’da kupa hazırlıkları
BURSASPOR, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. haftasında Bursa’da oynayacağı Aydınspor 1923 maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra ise yarı sahada 3 kale ile taktik çalışma yapıldı.
Dün oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı. İzinli olan Pablo Batalla, Harun Tekin, Yonathan Del Valle ve Cristobal Jorquera antrenmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan İsmail Konuk ve ağrıları olan Erdem Özgenç takımdan ayrı düz koşu yaparken, dün oynanan Gençlerbilriği maçında sakatlanan Bilal Kısa'nın tedavisine hemen başlandı.
Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla Aydınspor 1923 maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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