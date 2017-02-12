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Bursaspor’da Kayserispor hazırlıkları başladı

BURSA ()-BURSASPOR bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Dün akşam Fenerbahçe maçının ardından yeşil beyazlılar, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ara vermeden Kayserispor...

Bursaspor’da Kayserispor hazırlıkları başladı

BURSA ()-BURSASPOR bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Dün akşam Fenerbahçe maçının ardından yeşil beyazlılar, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ara vermeden Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşularla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışması yapan yeşil beyazlılar son bölümde topla koordinasyon çalışması yaptı. Fenerbahçe maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular 20 dakika tempolu koşu yaptıktan sonra kondisyon salonu ve havuzda çalıştı.
Almanya'da ameliyat olan ve tedavisi tamamlanan Emre Taşdemir bugün takımımıza katıldı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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