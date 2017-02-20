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Bursaspor’da Kasımpaşa hazırlığı sürüyor

BURSASPOR, Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam yaptığı ikinci antrenmanla sürdürdü. Spor Toto Süper Ligin 22'nci Haftasında İstanbul’da Cuma akşamı Kasımpaşa ile karşılaşacak Bursaspor,...

Bursaspor’da Kasımpaşa hazırlığı sürüyor
BURSASPOR, Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam yaptığı ikinci antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Ligin 22'nci Haftasında İstanbul’da Cuma akşamı Kasımpaşa ile karşılaşacak Bursaspor, bu sabah kondisyon salonunda yaptığı antrenmanı ardından, akşam sahada taktik içerikli bir çalışma gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Mutlu Topçu’nun toplantısından sonra yeşil- beyazlılar, kontrol pas ve depar içerikli bir çalışma yaptı. Daha sonra futbolcular üç ayrı gruba ayrılarak, yarı sahada, Kasımpaşa karşılaşmasına yönelik bir çalışma yaptı. 6’şar dakikalık bölümler halinde gerçekleştirilen antrenmanda gole yönelik çalışma dikkat çekti. Akşam çalışmasını Başkan Ali Ay ile birlikte Futbol Şubesi yöneticisi Yüksel Çolak birlikte izledi.
6 EKSİK 2 KADRO DIŞI
Bursaspor’un akşam çalışmasına sakatlıkları süren Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Emre Taşdemir, Bilal Kısa, Erdem Özgenç ve izinli olan Joshua John katılmadı. Bilindiği gibi hafta başında Deniz Yılmaz ile Sercan Yıldırım kadro dışı bırakılmıştı.
KALECİLERE ÖZEL ÇALIŞMA
Bursaspor’da kaleciler Harun Tekin, Mert, Muhammet Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz antrenör Recep Atılgan ile birlikte yaklaşık 30 dakika süren özel bir çalışma yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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