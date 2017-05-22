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Bursaspor’da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

BURSASPOR Süper Ligin 33'üncü haftasında 28 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı, kritik maçın hazırlıklarını Özlüce Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı tek çalışma ile sürdürdü. Teknik...

Bursaspor’da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
BURSASPOR Süper Ligin 33'üncü haftasında 28 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı, kritik maçın hazırlıklarını Özlüce Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı tek çalışma ile sürdürdü.
Teknik Direktör Adnan Örnek’in saha içerisinde futbolcularıyla yaptığı kısa toplantının ardından yeşil beyazlılar minyatür kalelere pas ve gol çalışması yaptı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde salonda yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
AZİZ VE BİLAL BAŞLADI
Bursaspor’da hafif sakatlıkları bulunan kaleci Harun, Batalla, Jorquera, Emre Taşdemir salonda çalışırken, Antalyaspor maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Aziz Behich ile Bilal Kısa, fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı. Bu iki futbolcunun maça yetiştirilmesi için çaba harcanıyor.
ERTUĞRUL SEZONU KAPATTI
Bursaspor’un genç oyuncularından stoper Ertuğrul Ersoy kasığındaki eski sakatlığı nüksetmesi nedeniyle antrenmanda yer almadı. Ertuğrul'un önümüzdeki günlerde ameliyat olması bekleriyor.

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