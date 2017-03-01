Bursaspor’da Gaziantepspor hazırlığı sürüyor

BURSASPOR bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor 4 Mart 2017 Cumartesi günü saat 16.00'da Gaziantepspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 23.hafta maçının hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışması yapan takımımız son bölümde ise taktik çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde kalecilerimiz, antrenör Recep Atılgan nezaretinde çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Bilal Kısa takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

MUTLU YILLAR MERT GÜNOK

Timsah’ın başarılı file bekçisi Mert Günok'un doğum günü antrenman öncesi soyunma odası çıkışında kutlandı. Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Mert Günok'a pastasının ilk dilimini kaptanlarımızdan Harun Tekin takdim etti.



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