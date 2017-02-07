Bursaspor’da Fenerbahçe maçı biletlerinde indirim yaptı

Yaçıklamaya göre Bursaspor-Fenerbahçe maçı biletleri internet üzerinden satışa çıkarılacak, yarın saat 09.00 itibarıyla passolig gişelerinden satışa sunulacak. Bilet fiyatları şöyle:
"VIP 1. Balkon: 200 TL, VIP 2. Balkon: 200 TL, Batı Alt Tribün: 100 TL, Doğu ÜAlt Tribün: 50 TL, Doğu Üst Tribün: 40 TL, Güney Kale Arkası: (Teksas): 20 TL, Tofaş Tribünü: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL"
BURSASPOR VAKFI TOPLANDI
Öte yanda8n Bursaspor Vakfı, ilk yönetim kurulu toplantısını bugün Özlüce Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Ali Ay başkanlığında gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu üyeleri Ali Ademoğlu, Galip Sakder, yedek yönetim kurulu üyeleri Ali İhsan Yeşilova, Tacettin Yazıcı, Mehmet Gülseçen, Gökçin Aras, denetleme kurulu üyesi Şerif Arı, yedek denetleme kurulu üyeleri Mesut Moral, Adnan Altınlı katıldı. Toplantıda Bursaspor Vakfı’nın amacı, eğitim, Bursaspor Spor Koleji kurulması, gelir kaynakları, bağış ve iktisadi işletme, vakıf idari binası ve yeni üye alımı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.