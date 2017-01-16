Bursaspor’da antrenman öncesi Batalla ve İsmail’e doğum günü sürprizi

BURSASPOR, yarın oynayacağı kupa maçı öncesi antrenmanda moral depoladı. Kaptan Pablo Martin Batalla ve İsmail Konuk'un doğum günü kesilen pasta ile kutlandı.Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları için Özlüce tesislerinde antrenman öncesi doğumgünü kutlaması yapıldı. Kutlamaya, Kulüp Başkanı Ali Ay ve Yönetim Kurulu üyesi Yüksel Çolak da katıldı. Pablo Martin Batalla 33’üncü, İsmail Konuk ise 29’uncu yaş günü pastasının mumlarını üfledikten sonra pastanın ilk dilimin birbirlerine ikram etti.YAVRU KÖPEK HEDİYE EDİLDİYönetim Kurulu üyesi Yüksel Çolak, Pablo Batalla'ya yavru bir köpek hediye etti. Pablo Batalla bu sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirterek, Çolak'a teşekkür etti.FOTOĞRAF