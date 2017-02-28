Bursaspor’a, Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu’ndan ziyaret

BURSA Jandarma Garnizon ve Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve beraberindeki heyet, Özlüce Tesisleri’nde Bursaspor Yönetim Kurulu'na geçen hafta takım otobüsüne yapılan saldırıdan dolayı 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Başkan Ali Ay ve yöneticiler Ali Ademoğlu, Fatih Pulat, Mustafa Bakır, Fatih Korkmaz ve teknik direktör Mutlu Topçu’nun da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Ali Ay’a geçmiş olsun dileklerini ileten Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Bursa Jandarma Garnizon ve Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ise Bursaspor’un tüm organlarıyla tam anlamıyla marka olduğunu belirtti. Hacıoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle arkadaşlarımızla beraber hem Bursa’da yaşayan hem de Bursaspor’u seven taraftar olarak , Emniyet asayişten sorumlu birim ekibi olarak sizlere ziyarete geldik. Üzüntülerimizi ifade etmek istiyoruz. Yöneticisi, futbolcusu, taraftarıyla bütün camiadır Bursaspor. 20 senedir Bursaspor’u takip ediyorum. Özellikle taraftarı ve futboluyla Bursaspor tam bir marka. İl Jandarma olarak çalışmalarımızı yaptık. Gönül isterdi ki böyle olaylar olmasın. Sizlere görevlerinizde başarılar diliyoruz."

DİVAN KURULU 2 MART’TA

Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç yaptığı açıklamada, Divan Kurulu’nun 2 Mart 2017 Perşembe günü saat 18.00'da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Yıldırım Salonu’nda toplanacağını bildirdi.



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