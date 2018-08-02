Bursaspor’a kiralık yaramıyor

Gürkan DURAL / BURSA,()

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, son yıllarda talip olduğu oyuncuların yüksek bonservis bedelleri nedeniyle kiralama yöntemine gitti. Son 3 sezon içerisinde 6 oyuncuyu kiralayan yeşil beyazlı kulüp, bu noktada aradığını ise bulamadı.

Bursaspor içerisinde bulunduğu mali kriz ve oyuncuların yüksek bonservis bedelleri nedeniyle transferde birçok kez kiralama yöntemine başvurdu. Son 3 sezona bakıldığında yeşil beyazlıların 6 oyuncuyu kiraladığı görülürken, kulüp bu oyunculardan ise dilediği verimi alamadı. Bu süreçte Emmanuel Badu, Mikel Agu, Moussa Sow, Yonathan Del Valle, Josue ve Hajima Hosagai kulüplerinden kiralanırken, söz konusu oyuncuların bonservisleri alınmadı. Bursaspor, kiralık bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Sow dışında geride kalan diğer oyuncular için kulüplerine ise toplamda 2 milyon 525 bin Euro ödedi.

Geçtiğimiz sezon Udinese'den Emmanuel Badu, Porto'dan Mikel Agu, Shabab Dubai'den Moussa Sow, 2016-17 sezonunda Rio Ave'den Yonathan Del Valle ve 2015-16 sezonunda ise Porto'dan Josue ile Hertha Berlin'den Hajime Hosogai kiralanmıştı.

ŞİMDİ GÖZLER ALLANO'DA

Bursaspor'un bu sezon kiralık olarak kattığı yeni isim olan Brezilyalı Allano Lima'nın performansı merakla bekleniyor. 24 yaşındaki genç oyuncu, Portekiz kulübü Estoril'den kiralandı. Geçtiğimiz sezon 30 maçta 6 gole katkıda bulunan kanat oyuncusu, önceki sezon ise bu kez 10 maçta aynı rakamı yakalamıştı.

FOTOĞRAFLI