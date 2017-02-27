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Bursaspor’a destek ve moral ziyareti

BURSASPOR'a destek ve moral ziyaretleri başladı. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Emniyet Müdürü Selami Yıldız Bursaspor yönetimini, ardından da yeşil beyazlı futbolcularla biraraya gelerek desteklerini...

Bursaspor’a destek ve moral ziyareti
BURSASPOR'a destek ve moral ziyaretleri başladı. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Emniyet Müdürü Selami Yıldız Bursaspor yönetimini, ardından da yeşil beyazlı futbolcularla biraraya gelerek desteklerini belirtti.
Kasımpaşa maçı dönüşü Bursaspor kafilesine düzenlenen saldırının ardından yönetime destek ve moral ziyaretleri sürüyor. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Başkan Ali Ay'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin Bursaspor’un birlikteliğini göstermek amacıyla önemli olduğuna değinen Başkan Ay, "Futbolcularımıza moral vermek açısından bu ziyaretler çok önemli. Az evvel eski kaptanlarımız ile birlikte divan başkanlık kurulumuz buradaydı. Bursaspor bu şehrin en önemli markası ve herkes bu marka etrafında birleşiyor. Maalesef kara bir gün yaşadık ama bu günleri de hep beraber atlatacağız. Ben heyetimize ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bursa Valisi İzzettin Küçük, “Münferit bir grubun yaptığı olay olarak görüyoruz. Bu olay asla ve kat-a şanlı asil Bursaspor taraftarına mal edilemez” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de, “Sıkıntıyı çözmek için herkes üzerine düşeni yapması lazım. Bu bir savaş değil. Bir oyun. Bu dostluk, kardeşlik için yapılıyor. Toplumları, şehirleri kaynaştırmak için yapılıyor” ifadelerini kullandı. 
FUTBOLCULARLA BULUŞTULAR
Vali ve beraberindeki heyet daha sonra Gaziantepspor hazırlıklarını sürdüren futbolculara geçmiş olsun dileklerini iletti.
GAZİANTEP HAZIRLIĞI BAŞLADI
Bursaspor, bu hafta evinde oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıkları bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Hafif sakatlıkları bulunan Jorquera, Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış ve Muhammed Şengezer'in tedavileri yapıldı daha sonra kondisyon salonu ve havuzda çalıştılar.

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