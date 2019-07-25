Bursaspor zamana karşı mücadele veriyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

TFF 1'inci Lig'in başlamasına 3 hafta kala Bursaspor henüz transfer tahtasını açabilmiş değil. Yönetim, ağustos ayının ilk haftasında tahtayı açmayı planlarken; takımın uyum süreci ve ilk maçların kağıt üzerindeki zorluğu ise düşündürüyor.

BURSASPOR'DA ANA GÜNDEM TRANSFER

Uzun süredir transfer tahtasının açılması ile ilgili yeşil beyazlı yönetimin ummalı çalışması devam ederken, son olarak Başkan Mesut Mestan, tahtayı Ağustos ayının başında açmak istediklerini ifade etti. Bu süreç içerisinde takıma katılması planlanan oyuncular ile de görüşmeler sürerken, tahtanın kaldırılması halinde Bursaspor’un yeni transferlerini peşi sıra açıklaması bekleniyor. Ancak bu noktada Bursaspor’un önündeki bir diğer engel ise zaman.

TECRÜBELİ İSİMLER DÜŞÜNÜLÜYOR

TFF’nin takvimine göre 17-18 Ağustos tarihlerinde başlaması planlanan TFF 1'inci Lig için için yalnızca 21 gün kaldı. Ağustos ayında transferler gerçekleşse dahi, yeni oyuncuların takıma adaptesi ve uyum süreci zaman alacak. Bu açıdan daha önce Bursaspor’da kendini kanıtlamış ve şehrin atmosferine alışık oyunculara da yönelen yeşil beyazlı yönetimin kadro takviyesinde Şamil Çinaz ve Volkan Şen gibi isimleri de değerlendirebileceği belirtiliyor. Bursaspor, yeni süreçte tahtanın açılması halinde genç oyuncuların yanına, tecrübeli isimleri dahil ederek harman oluşturmaya çalışacak.

ZORLU FİKSTÜR İLE BAŞLIYOR

Bursaspor’u ligin ilk haftalarında ise zorlu bir fikstür bekliyor. Bu sezon yeni lige yükselen ve kadrosunda Süper Lig tecrübesine sahip birçok oyuncuyu barındıran Fatih Karagümrük deplasmanında sezonu açacak yeşil beyazlılar; akabinde geçtiğimiz sezon Süper Lig’de birlikte yer aldığı Akhisarspor’u ağırlayacak. Akabinde tıpkı Bursa gibi bir futbol şehri olan Eskişehirspor deplasmanına gidecek Timsah, 4’üncü hafta ise Osmanlıspor ile evinde karşılaşacak. Bursaspor ligin ilk 6 haftasını Adana Demirspor deplasmanı ve içeride oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla geride bırakacak.