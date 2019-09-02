Bursaspor yükselişe geçti

Bursaspor, Eskişehirspor karşısında da kazanarak galibiyet serisi yakaladı. Yeşil beyazlı ekipte genç forvet Kubilay Kanatsızkuş, takımının attığı 5 golün 3'üne direkt katkı sunarak formda bir görüntü çizdi. Maçta Bursaspor'un yeni transferleri de sahada yer aldı.TFF 1’inci Lig’deki ilk maçında Fatih Karagümrük’e 3-1 mağlup olan Bursaspor, sonraki iki lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Önce Akhisarspor’u evinde 2-1’lik skor ile yenen Bursa temsilcisi, son olarak Eskişehirspor deplasmanından da 2-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 6’ya çıkardı. Yeni transferlerin de kadroya dahil olmasıyla birlikte üzerindeki kara bulutları dağıtan yeşil beyazlı ekip, böylelikle üçüncü haftayı 4’üncü sırada tamamladı.KUBİLAY KENDİNİ BULDULigde 5 gol kaydeden Bursaspor’da bu gollerin 4’üne yerli oyuncular imzasını attı. Emirhan Aydoğan (2), Ali Akman ve Kubilay Kanatsızkuş rakip ağları havalandırarak takımına katkı verirken, Iasmin Latovlevici de Eskişehir’de jeneriklik bir gol kaydetti. Eskişehirspor maçında ilk golün sahibi Kubilay Kanatsızkuş, kariyerinin ise en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, ilk 3 maç sonunda 1 gol ve 2 asist ile takımının 3 golüne direkt olarak etki etti.YERLİLERİYLE MÜCADELE EDİYORÖte yandan Bursaspor’da ligin ilk 3 haftası sonunda 18 farklı oyuncu görev aldı. Bu oyuncuların 15’inin yerli olması ise dikkatlerden kaçmadı. Emirhan Aydoğan, Rüştü Hanlı, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun ve Jani Atanasov da 3 maçın tamamında forma giydi. Bu sezon özellikle yerli oyuncularına verdiği şansla ön plana çıkan Bursaspor, aynı zamanda ligin de en fazla yerli oynatan kulübü oldu. Bursaspor’un yerli oyuncularının yaş ortalamasının 21.5 olması ise dikkati çeken bir diğer ayrıntı oldu.YENİ TRANSFERLER SAHADAEskişehirspor maçında Bursaspor’un yeni transferleri de sahada yer aldı. Kaleyi yeni transfer Çağlar Şahin Akbaba korudu. Genç kaleci, Eskişehirspor hücumcularının akınlarına karşı kalesini iyi savunurken, 4 de kurtarış gerçekleştirdi. 24 yaşındaki eldivenin bu performansı ise camia tarafından övgü topladı. Bir diğer yeni transfer Recep Aydın da maça ilk 11’de başlamasına karşın, bu sezon ilk maçına çıkan deneyimli oyuncu 25’inci dakikada sakatlanarak maçı tamamlayamadı. Bursaspor’un transferlerinden Cüneyt Köz de oyuna 76’ncı dakikada dahil oldu.