Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürüdürüyor

BURSASPOR, Avusturya kampı sonrasında verilen 2 günlük iznin ardından teknik direktör Paul Le Guen nezaretinde, Medipol Başakşehir ile 11 Ağustos Cuma günü İstanbul’da karşılaşıcağı mücadelinin hazırlıklarına start verdi.Sabah saatlerinde Özlüce’de toplanan Bursaspor’da futbolcular teknik direktör Le Guen’in saha içerisinde yaptığı toplantının ardından, yeşil beyazlılar, İtalyan kondisyoner ile ısınma koşularının ardından güç geliştirici istasyon uygulaması yaptı.Yardımcı antrenör Yves yönetiminde yapılan ikinci bölüm çalışma kontrol, pas ve gole yönelik bir antrenman yapıldı. Daha sonra teknik direktör Paul Le Guen oyuncuları dört ayrı takıma ayırarak, yarı alanda kalecilerinde yer aldı 7’ye 7 maç oynattı.Her takımın üç maç oynadığı ve turnuva şeklinde geçen mücadelelerde Stancu, Batalla, Sercan Yıldırım ile Faty attıkları gollerle teknik kadrodan alkış aldılar. Antrenmanın bir bölümünü izleyen Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, takımın çok iyi çalıştığını vurgularken, “Tek eksiklerimiz kanat oyuncuları. Bunu en kısa sürede içerisinde çözmek istiyoruz” dedi.PASCAL KATILMADIFransız teknik direktör ile yıldızı parlayan isimler arasında yer alan ve bugüne kadar yapılan çalışmalarda ön plana çıkan Nijeryalı orta alan oyuncusu Pascal, kasığındaki ağrı nedeniyle çalışmada yer alamadı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Serdar Kurtuluş, Bilal Kısa, Furkan Özçal ve ameliyat olan Emre Taşdemir katılmadı.Hazırlıklarını akşam üzeri saat 17.30’da yapacağı çalışma ile sürdürecek olan Bursaspor, Salı günü saat 18.00’de Özlüce Tesisleri’nde Spor Toto 2nci Lig takımlarından Keçiörengücü ile Bursa’daki ilk maçını oynayacak.

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