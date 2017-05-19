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Bursaspor yarın Antalyaspor karşısında

LİGİN 2'nci yarısındaki kötü gidişini durdurabilmek, hem de ligde kalmayı garantilemek isteyen Bursaspor, yarın Antalyaspor’un konuğu olacak. Son 4 haftada aldığı yenilgiler sonrasında düşme hattının hemen üzerine kadar inen yeşil...

Bursaspor yarın Antalyaspor karşısında
LİGİN 2'nci yarısındaki kötü gidişini durdurabilmek, hem de ligde kalmayı garantilemek isteyen Bursaspor, yarın Antalyaspor’un konuğu olacak. Son 4 haftada aldığı yenilgiler sonrasında düşme hattının hemen üzerine kadar inen yeşil beyazlılar, karşılaşmaya puan almak için çıkacak.
HAKEM HALİL UMUT MELER
Antalya Stadı’nda saat 19.00’de başlayacak olan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak yapacak. Dördüncü hakem ise Özgüç Türkalp olacak. Halil Umut Meler, Bursaspor’un 4 maçında görev yaptı. Yeşil beyazlı takım, bu maçlarda 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.
DEPLASMANDA GÜLMEYİ UNUTTU
Bursaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı son 11 maçını kazanamadı. Yeşil beyazlılar, bu sezon deplasmandaki son galibiyetini 22 Ekim 2016’da Aytemiz Alanyaspor karşısında Jorquera’nın golleriyle 2-0 kazanmıştı. Bursaspor, o günden bu yanan deplasmandan 3 puanla dönemedi.
ÜSTÜNLÜK BURSASPOR’DA
Antalyaspor ile Bursaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 41 defa karşı karşıya geldi. Bursaspor 19 maçı kazanarak rakibine üstünlük kurarken, 11 defa yenildi, 11 mücadele ise beraberlikle bitti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmayı yeşil beyazlılar, 2-1 kazanmıştı.

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