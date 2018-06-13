Bursaspor ve Galatasaray'ın transfer listesindeki Thomasson ülkesinde kaldı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor ve Galatasaray'ın ilgilendiği Fransız oyuncu Adrien Thomasson ülkesinde kaldı ve Strasbourg ile anlaştı.

Bursaspor'un yanı sıra Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Fransız orta saha oyuncusu Adrien Thomasson ülkesinde kaldı. Fransız basınında L'Équipe'de yer alan habere göre 24 yaşındaki oyuncu tercihini Strasbourg'tan yana kullandı. Adrien Thomasson, Strasbourg ile 3 yıllığına anlaşma sağlarken, aynı zamanda diğer Fransız ekipleri Reims ve Angers'in tekliflerini ise reddetti.

Geçtiğimiz sezonu Fransız ekiplerinden Nantes'da tamamlamasının ardından bu ayın sonu itibariyle serbest kalacak Adrien Thomasson, geçen sezon çıktığı 38 maçta 7 gol ve 4 asist kaydetmişti.

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