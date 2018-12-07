Bursaspor'un yeni 'Umut'u

Gürkan DURAL/BURSA,()

Süper Lig'de ilk sezonu olmasına karşın Boluspor'da 92 maçta attığı 2 gole, Bursaspor'da sadece 9 mücadelede ulaşan sol bek oyuncusu Umut Meraş, performansıyla takımının puanlar kazanmasında etkili oldu.

Sezon başında kadroya dahil edilen Umut Meraş, performansıyla umut vaad ediyor. TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'dan 2 milyon 250 bin TL bonservis bedeliyle takıma kazandırılan 22 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de bu sezon ilk kez forma giymesine karşın 2 gol kaydetti. Yeşil beyazlı formayı ilk kez 6'ncı haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında terleten genç sol bek, 8'inci haftada Samet Aybaba'nın ilk kez kendisini önde kullanması sonrası attığı golle takımına 3 puanı getirmiş; son olarak oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında da savunmada görev almasına karşın attığı golle 2-1 kazanılan maçta elde edilen 3 puana direkt olarak katkıda bulunmuştu.

KARİYERİNİN EN VERİMLİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Aybaba'nın talimatıyla hücuma daha fazla destek vererek takımının pozisyonlar bulmasında rol alan genç oyuncu, kariyerinin ise en iyi dönemini geçiriyor. 2014/15 sezonundan itibaren Boluspor'un A Takımı'nda görev almaya başlayan Umut Meraş, 11 maça çıkarken; kırmızı beyazlılarda 2015/16 sezonunu 27, 2016/17 sezonunu ise 20 maç ile tamamladı. Bu süreç içerisinde gol sevinci yaşayamayan genç oyuncu, geçen sezon ise çıktığı 31 maçta ikişer gol ve asist katkısı yaptı. Sezona da Boluspor'da başlayan Umut Meraş, burada çıktığı 92 maçta attığı 2 gole ise Bursaspor'da 9 karşılaşmada ulaştı.

Yurtiçi ve yurt dışından birçok kulübün de radarına giren ve Samet Aybaba'nın isteği üzerine transfer edilen 22 yaşındaki oyuncunun başka bir takıma satılması halinde ise sözleşme gereği Boluspor'a yüzde 20 pay ödenecek.

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