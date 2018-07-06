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Bursaspor'un transferleri Badji ve Aytaç, Bursa'da

BURSA,() Bursaspor'un anlaşma sağladığı iki yeni transfer Stephane Badji ve Aytaç Kara, Bursa'ya geldi. Özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçen ikili, yeşil beyazlı camiaya katıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. BADJI:...

Bursaspor'un transferleri Badji ve Aytaç, Bursa'da

BURSA,()

Bursaspor'un anlaşma sağladığı iki yeni transfer Stephane Badji ve Aytaç Kara, Bursa'ya geldi. Özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçen ikili, yeşil beyazlı camiaya katıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
BADJI: "SÖZ VERDİĞİM İÇİN BURADAYIM"
Bursaspor'un Belçika'nın Anderlecht Kulübü'nden kadrosuna kattığı Stephane Badji, büyük bir şehir ve büyük bir kulübe geldiğinin altını çizerek, "Takım ve hoca bana güvendiği için geldim. Samet Aybaba çok iyi bir hoca ve geçen yıl Sivas’ta başarılı bir sezon geçirdi. Bu sene de burada güzel günler geçireceğini biliyorum. Ben sözümün eriyim ve söz verdiğim için buradayım. Sezon bittiğinde görüşme yaptık ve geleceğime dair söz verdim. Her şey para değil, burada olmak daha çok mutluluk veriyor" dedi.
AYTAÇ KARA: "MÜCADELEMİ YAPACAĞIM"
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve Bursaspor ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşan Aytaç Kara ise her zaman hedefi olan bir futbolcu olduğunu dile getirerek, "Bu sezon sahada arkadaşlarımla birlikte sonuna kadar mücadele edip şampiyon takımı hak ettiği yerlere getireceğiz. İlk hedefim devamlı formayı giyip Bursaspor’a katkı sağlamak ve milli takım formasını tekrar sırtıma geçirmek. Samet hocanın beni buraya istemesi gerçekten çok güzel bir şey ve bu benim isteğimi daha çok artırdı. Bana güvenen insanların güvenini boşa çıkartmamak için bütün mücadelemi yapacağım bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
Her iki oyuncu da sağlık kontrollerinin ardından Bursaspor'un Afyon'daki kampına katılacak.

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