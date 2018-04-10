Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er oldu

Gürkan DURAL/BURSA,() - BURSASPOR'da Mustafa Er, ligde kalan 6 haftada takımın başında olacak.

Bursaspor'da Paul Le Guen'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Er getirildi. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2017-2018 sezonunun son 6 haftasında A Takım Teknik Direktörlük görevine Mustafa Er getirilmiştir. Kulübümüze oyuncu ve teknik adam olarak yıllardır hizmet eden Mustafa Er`e başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Le Guen'in yardımcı antrenörlüğünü de yapan genç teknik adam, geçtiğimiz sezonun son maçında Bursaspor'un, Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenerek kümede kaldığı maçta takımın başında yer alıyordu.

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