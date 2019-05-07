Bursaspor'un şampiyon başkanı İbrahim Yazıcı mezarı başında anıldı

Gürkan DURAL/BURSA,()
2013 yılında yaşamını yitiren Bursaspor'un efsane başkanlarından İbrahim Yazıcı, vefatının 6'ncı yılında Emirsultan'daki kabri başında anıldı.
Anma törenine merhum İbrahim Yazıcı'nın oğlu Serkan Yazıcı, kızı Efsun Yazıcı, ağabeyi Hayri Yazıcı, İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, Bursaspor Yönetim Kurulu üyeleri Onur Özselek, Ömer Faruk Şahin, Görkem Akbaş, eski yöneticiler, altyapı sporcuları ve çok sayıda taraftar katıldı. Emirsultan Mezarlığı'nda hocalarının okuduğu Kuran-ı Kerim'in ardından yapılan dualarla anma töreni sona erdi.
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