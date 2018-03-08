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Bursaspor'un Osmanlıspor maçındaki kozu Batalla

Gürkan DURAL/BURSA,() Bursaspor'da kaptan Batalla, bu sezon takımının hücum yükünü omuzlarına alarak başarılı performansıyla dikkat çekerken, Osmanlıspor'a karşı oynadığı 4 maçta da toplamda 5 gole katkı verdi. Spor Toto Süper...

Bursaspor'un Osmanlıspor maçındaki kozu Batalla

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'da kaptan Batalla, bu sezon takımının hücum yükünü omuzlarına alarak başarılı performansıyla dikkat çekerken, Osmanlıspor'a karşı oynadığı 4 maçta da toplamda 5 gole katkı verdi.
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, 25'inci hafta mücadelesinde 10 Mart Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile kozlarını paylaşacak. Bu kritik randevu öncesinde yeşil beyazlı ekip hazırlıklarına devam ederken, gözler ise kaptan Pablo Martin Batalla'ya çevrilmiş durumda. Kayserispor maçında ortaya koyduğu futbol ile bir kez daha takdir toplayan Arjantinli oyuncu, özellikle Osmanlıspor maçlarında skora verdiği katkıyla ön plana çıkıyor.
BURSASPOR KAYBETMEDİ
4 kez Ankara ekibine karşı forma giyen Pablo Martin Batalla, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşarken 4 golün de hazırlayıcısı oldu. Geçtiğimiz sezon Bursa'da oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren maçın dışında Batalla'nın skora katkı verdiği diğer mücadelelerde Bursaspor yenilmezken, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmanın da yıldızı olan Batalla, henüz maçın başında penaltı kaçırmasına karşın daha sonrasında yaptığı 2 asist ile takımının mücadeleyi 3-1 kazanmasını sağlamıştı.
BU SEZON 10 GOLE KATKISI VAR
Yeşil beyazlı ekibin kaptanı, bu grafiğini aynı zamanda ligin geneline de yansıtmış durumda. Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma ve Galatasaray'dan Younes Belhanda'nın ardından Batalla, ligin en fazla şut pası atan oyuncusu konumunda yer alıyor. Aynı zamanda şu ana dek 6 asist gerçekleştiren Arjantinli yıldız, bu alanda da takımın en iyisi oldu. Sezon sonu takımdan ayrılması gündemde olan Batalla, bu sezon 21 maçta 4 gol ve 6 asist ile oynuyor.

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