Bursaspor'un lig tarihindeki 1963'üncü golünü Chedjou'dan

Gürkan DURAL / BURSA () - Bursaspor’a Antalyaspor karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Aurelien Chedjou, aynı zamanda 1963'te kurulan kulübün lig tarihindeki 1963’üncü golünü atan oyuncu oldu.

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, deplasmanda Antalyaspor’u Aurelien Chedjou’nun golüyle 1-0 mağlup ederek haftalar süren galibiyet hasretini sonlandırdı. Kamerunlu savunmacı, attığı bu golle takımına 3 puanı getirirken aynı zamanda yeşil beyazlı kulübün tarihine de geçti. Bursa’nın aynı zamanda plakası olan maçın 16’ncı dakikasında gol gelirken, aynı zamanda Chedjou; 1963 yılında kurulan Bursaspor’un lig tarihindeki 1963’üncü golünü kaydetti. Ayrıca Aurelien Chedjou, Bursaspor formasıyla da ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

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