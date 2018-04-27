Bursaspor'un kritik maçına 35 bin taraftar bekleniyor

Gürkan DURAL / BURSA,() - BURSASPOR'un Atiker Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı maça Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Şu ana dek 8 bin 177 biletin satıldığı öğrenilirken 25 bin kombine sahibiyle birlikte maça 35 bin civarı taraftarın gelmesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, 30 Nisan Pazartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Bu kritik randevu öncesinde Bursaspor yönetimi bilet fiyatlarında indirime giderken özellikle kale arkası tribünlerinin bilet fiyatlarının 5 TL olarak belirlenmişti. Bursaspor taraftarı da yönetimin bu hamlesine maça yoğun ilgi göstererek cevap verdi. Dün sabah itibariyle satışa sunulan biletlerde, bugün öğle saatlerine kadar olan süreçte 8 bin 177 biletin satıldığı öğrenildi. Spor Toto Alt ve Spor Toto Üst tribünleri ile birlikte TOFAŞ Tribünü'nündeki biletler tamamen tükendi. Teksas Tribünü ile birlikte Batı Alt ve Batı Üst tribünlerindeki biletler ise bitmek üzere. Maçın oynanacağına güne kadar bu tribünlerin de tamamen dolması bekleniyor.

Bu sezon 25 bin kombine satan Bursaspor'da, maça olan ilginin de yoğunluğu sebebiyle Atiker Konyaspor maçında yaklaşık 35 bin taraftarın tribünde olması öngörülüyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN 'TİMSAH ARENA' ADIMI

Öte yandan Bursaspor'da camia ve şehir Atiker Konyaspor maçına kenetlenirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de afişlerle tüm Bursa'yı maça davet etti. Afişte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın "Şehrimizin incisi Bursasporumuza başarılar dilerim" sözleri yer aldı. Afişte 'Timsah Arena'da buluşalım ifadesi de bulunurken, Büyükşehir Belediyesi tarafından stadyum için ilk kez bu ismin kullanılması ise dikkat çekti.

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