Bursaspor'un konuğu Aydınspor 1923

SAKATLARI ÇOK
Bursaspor’un Aydınspor 1923 ile oynayacağı karşılaşma öncesinde en büyük sorunu sakatlıklar. Yeşil beyazlılarda, ameliyat olan Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Emre Taşdemir ile sakatlıkları devam eden Şamil Çinaz, Sane ve Gençlerbirliği maçında iç yan bağları kopan ve 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Bilal Kısa yok.
HAKEM MURAT ÖZCAN
Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmayı İstanbul Bölgesi A Klasman hakemlerinden Murat Özcan yönetecek. Özcan’ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş, Gökmen Olgaç yaparken, dördüncü hakem ise Yiğit Arslan.