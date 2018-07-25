Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Bursaspor'un gündemindeki Waris ile 3 kulüp daha ilgileniyor

Gürkan DURAL/BURSA,() BURSASPOR'UN transfer listesindeki Ganalı futbolcu Majeed Waris, 3 kulübün daha merceği altında. St-Etienne, Sporting Gijon ve Atiker Konyaspor kulüpleri de futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Fransız basını ise...

Bursaspor'un gündemindeki Waris ile 3 kulüp daha ilgileniyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

BURSASPOR'UN transfer listesindeki Ganalı futbolcu Majeed Waris, 3 kulübün daha merceği altında. St-Etienne, Sporting Gijon ve Atiker Konyaspor kulüpleri de futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Fransız basını ise Waris'in St-Etienne'e kiralık olarak gideceğini yazdı.
Bursaspor forvet arayışlarını sürdürürken, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Ganalı oyuncu Majeed Waris'i gündemine aldı. Oyuncunun menajeriyle de görüşmeler devam ederken, 26 yaşındaki oyuncuyu Bursaspor'un dışında 3 kulübün daha istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Portekiz'in Porto Kulübü'nde tamamlayan ancak 2022 yılına dek sözleşmesinin bulunmasına karşın takımdan ayrılması beklenen Waris ile Fransa'dan St-Etienne, İspanya'dan Sporting Gijon ve Türkiye'den de Konyaspor ilgileniyor.
Özellikle Fransız basınında ortaya atılan iddialar ise Waris'in yeni takımının St-Etienne olacağı yönünde. Waris için birçok kulübün transfer girişiminde bulunduğu ancak bunların arasında en iyi teklifi St-Etienne'in sunduğu belirtilirken, 2.5 milyon Euro'luk bonservis değerini çok bulan Fransız kulübünün, Ganalı oyuncuyu bu sezon satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacağı ifade ediliyor. Bursaspor da tecrübeli forveti kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Porto'da teknik direktör Sergio Conceicao'nun yeni sezonun kadro planlamasında düşünmediği Waris'in kulüpten ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328