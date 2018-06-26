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Bursaspor'un gündemindeki Karim El Ahmadi teklifleri doğruladı

Gürkan DURAL/BURSA,() BURSASPOR'UN da gündeminde yer alan Faslı oyuncu Karim El Ahmadi, transfer tekliflerini doğrularken, gözler oyuncunun ve kulübünün tercihine çevrildi. Fas Milli Takımı ile Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası'nda...

Bursaspor'un gündemindeki Karim El Ahmadi teklifleri doğruladı

Gürkan DURAL/BURSA,()

BURSASPOR'UN da gündeminde yer alan Faslı oyuncu Karim El Ahmadi, transfer tekliflerini doğrularken, gözler oyuncunun ve kulübünün tercihine çevrildi.
Fas Milli Takımı ile Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası'nda boy gösteren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, İspanya ile oynadıkları ve 2-2'lik eşitlikle sona eren grubun son maçının ardından Hollanda basınına yaptığı açıklamada transfer tekliflerini doğruladı. Deneyimli oyuncu formasını terlettiği ve 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Hollanda ekiplerinden Feyenoord ile yollarının ayrılabileceğini belirtti.
Öte yandan Karim El Ahmadi için Feyenoord'a 3-4 kulüp transfer teklifinde bulunurken, Hollanda basınında çıkan haberlerde Karim El Ahmadi'nin Bursaspor'a gelme ihtimalinin ise düşük olduğu yazıldı.
Güncel bonservis değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen Faslı oyuncu, milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'nda 3 maçta da forma giydi.

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