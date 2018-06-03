Bursaspor'un gündemindeki Atanasov, kente geldi

Gürkan DURAL/BURSA, ()



BURSASPOR'UN transfer listesinde yer alan Jani Atanasov, Bursa'ya geldi.

Bursaspor'da transfer hareketliliği başladı. Makedonya 1'inci Lig takımlarından Akademija Pandev takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jani Atanasov, kente ulaştı. 18 yaşındaki genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa'da olduğunu bildirdi. Özellikle genç oyuncunun paylaşımında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu da göstermesi ve 'günaydın' ifadesini kullanması dikkat çekti.

Yeşil beyazlı yönetim ile görüşecek olan Atanasov'un 600 bin Euro'luk değeri bulunuyor. Makedon oyuncu, ön libero ve orta sahada forma giyiyor. Atanasov için, Makedonya basını da Bursaspor ile anlaştığını yazmıştı. Atanasov, geçtiğimiz sezon Makedonya 1'inci Ligi'nde 29 maçta 4 gol atıp 9 asist kaydetti.

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