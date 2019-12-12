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Bursaspor'un genç santrforları Kubilay Kanatsızkuş ve Ali Akman açıklamalarda bulundu

Gürkan DURAL/BURSA,() -  Bursaspor?un iki genç santrforu Kubilay Kanatsızkuş ve Ali Akman, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kubilay Kanatsızkuş, Giresunspor mağlubiyetini iş kazası olarak değerlendirirken, Ali Akman ise "Bursaspor?da çok...

SPOR 12.12.2019, 11:41

Gürkan DURAL/BURSA,() - 
Bursaspor?un iki genç santrforu Kubilay Kanatsızkuş ve Ali Akman, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kubilay Kanatsızkuş, Giresunspor mağlubiyetini iş kazası olarak değerlendirirken, Ali Akman ise "Bursaspor?da çok iyi işler yaptıktan sonra kesinlikle Avrupa?ya gitmek istiyorum. Türkiye?yi ve sizleri gururlandırmak istiyorum" dedi.
6 hafta sonra Giresunspor önünde gelen mağlubiyetin moralleri bozduğunu söyleyen Kanatsızkuş, "Bunu iş kazası olarak değerlendirmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı. Önlerinde 3 maç bulunduğunu kaydeden Kanatsızkuş, "İkisi deplasmanda. İki maçı da en iyi şekilde geçip Hatay maçında bu mağlubiyeti telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. Hatay maçını kendi evimizde favori olarak oynayacağız. En kötü 3'le 3'le girip yukarılarda kalmaya çalışacağız" dedi.
"BASKI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
İç sahada bir baskı hissedip hissetmedikleri yönündeki soruyu da cevaplayan genç golcü, "İşler kötü giderken, tabii ki bir baskı oluşacak. Ama işler iyi gittiğinde onlar bizim yanımızda olduğunda karşı takım için çok zor oluyor o atmosferde oynamak. Baskı olduğunu ben düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Taraftarların Özlüce ziyaretini değerlendiren Kubilay Kanatsızkuş, "Bizim için onların buraya gelmesi güzel bir moral oldu. Arkamızda olduklarını hissettirdiler bize. Takım için iyi bir moral olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
YALÇIN HOCA ÖVGÜSÜ
Bu sezon gol ve asistleriyle takıma katkı sağlamasına ilişkin konuşan Kanatsızkuş, "Bunun baş faktörü olarak Yalçın (Koşukavak) hocayı söylerim. O'nun benden istedikleri, anlattıkları, oyuncuya yaklaşımı. Çok hocayla çalıştım ama onun gibisi biraz daha farklı. Oyuncudan ne alabileceğini çok iyi bilen bir hoca. Bunu Yalçın hocaya bağlıyorum. Ona yönelik istifa çağrısı etkiledi. Size de yapılsa siz de etkilenirsiniz. Etkilenmiş olabilir doğaldır ancak üstesinden gelir" dedi.
TARAFTARA ÇAĞRIDA BULUNDU
Taraftara destek çağrısında bulunan genç golcü, "İki İzmir deplasmanını geçtikten sonra, Hatayspor maçında bizi desteklesinler. Hatay maçını da kazanıp ilk yarıyı güzel bir şekilde bitirelim. Bazen ileri gidebilmek için bir adım geri atmanız gerekiyor. Biz de içeride oynadığımız maçlarda rakip çok geride beklediği için öne doğru çıkamıyoruz doğal olarak" ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYİMİ VERMEYE ÇALIŞIYORUM"
Giresunspor önünde attığı golle moral bulan Bursaspor?un genç golcüsü Ali Akman ise, önünde oynayacağı çok maç olduğunu söylerken, "Şu anda aldığım zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. 5 dakika oynuyorsam benim 90 dakikam o. Her şeyimi vermeye çalışıyorum. Kendimi gösterip, takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.
"YALÇIN HOCA İÇİN ŞÜKREDİYORUM"
Yalçın Koşukavak?ın hayal ettiği bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Akman, "Hep bana bir şeyler katmasını istediğim bir hocayla çalışmak istiyordum. Futbolu bana öğretebilecek bir hocayla çalışmak istiyordum. Yalçın hoca bana çok güzel şeyler öğretiyor. Ben ona çok soru soruyorum. Bıkmadan usanmadan cevap veriyor. Onunla çalıştığım için şükrediyorum" açıklamasında bulundu.
"AĞABEYLERDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
Kubilay Kanatsızkuş?un çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen genç krampon, "Takımımda isteyeceğim forvetlerden biri. Onunla ikili oynamayı çok isterim. Birbirimizi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Selezynov da çok tecrübeli. Ondan öğrendiğim şeyler var o da hep öğretmek istiyor" dedi. Süper Lig?e çıkma konusunda takımın çok inançlı olduğunu kaydeden Ali Akman, "Bursaspor?un olduğu yerde favori Bursaspor'dur. Ağabeylerim şampiyonluk için her şeyi yapıyor. Şampiyon olacağımızı düşünüyoruz. Kesinlikle inanıyoruz" diye konuştu.
OYUNA ISINAMADIM VE KAÇTI
Giresunspor?da oyuna girer girmez kaçırdığı pozisyonu anlatan Akman, "Oyuna girdim pozisyonda sola döndüm. Karşı karşıya kaldım. Oyuna ısınmış olsaydım, Emirhan ağabeyi görürdüm. O'na vermem daha mantıklıymış. Topu kontrol ettiğim anda kalecinin açımı kapatmasına izin vermişim. Oyuna ısınamadığımı söyleyebilirim ama heyecan yoktu" şeklinde konuştu.
HEDEFİM AVRUPA
Kişisel kariyer hedefini de paylaşan Ali Akman, "Bursaspor?da çok iyi işler yaptıktan sonra kesinlikle Avrupa'ya gitmek istiyorum. Türkiye'yi ve sizleri gururlandırmak istiyorum. A Milli Takım'da da oynamak istiyorum. Milli Takım'ın da vazgeçilmez santrforu olmak istiyorum" dedi.

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