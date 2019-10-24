Son Dakika
Bursaspor'un genç kalecisi Ataberk, Göztepe'nin radarında
Bursaspor'un genç eldiveni Ataberk Dadakdeniz'in Göztepe'nin transfer listesinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin Ataberk'i kadrosuna katmak için devre arasında harekete geçmesi bekleniyor. TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'un Genç...
SPOR 24.10.2019, 10:47
Bursaspor'un genç eldiveni Ataberk Dadakdeniz'in Göztepe'nin transfer listesinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin Ataberk'i kadrosuna katmak için devre arasında harekete geçmesi bekleniyor.
TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'un Genç Milli Takım'da da forma giyen başarılı file bekçisi Ataberk Dadakdeniz ile Süper Lig takımı Göztepe'nin ilgilendiği öğrenildi. Sezon başındaki transfer politikasında genç oyunculara yönelen ve devre arasında da umut vadeden futbolcuları kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekibin, 20 yaşındaki kaleciyi de listesine aldığı belirtildi. İzmir temsilcisinin Ataberk'e forma giydirmek için devre arasında Bursaspor yönetimiyle iletişime geçmesi bekleniyor. Bursaspor Kulübü yönetiminin ise Ataberk Dadakdeniz'i takımda tutmak istediği ve özellikle teknik heyetin büyük beklentilerinin olduğu oyuncunun ayrılmasını istemediği öğrenildi.
Çağlar Şahin Akbaba ve Onurcan Piri transferlerinin ardından üçüncü kaleci konumuna düşen Ataberk, bu sezon ilk kez A takımda forma giyerek yeşil-beyazlı takım ile 2 maça çıktı.
TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'un Genç Milli Takım'da da forma giyen başarılı file bekçisi Ataberk Dadakdeniz ile Süper Lig takımı Göztepe'nin ilgilendiği öğrenildi. Sezon başındaki transfer politikasında genç oyunculara yönelen ve devre arasında da umut vadeden futbolcuları kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekibin, 20 yaşındaki kaleciyi de listesine aldığı belirtildi. İzmir temsilcisinin Ataberk'e forma giydirmek için devre arasında Bursaspor yönetimiyle iletişime geçmesi bekleniyor. Bursaspor Kulübü yönetiminin ise Ataberk Dadakdeniz'i takımda tutmak istediği ve özellikle teknik heyetin büyük beklentilerinin olduğu oyuncunun ayrılmasını istemediği öğrenildi.
Çağlar Şahin Akbaba ve Onurcan Piri transferlerinin ardından üçüncü kaleci konumuna düşen Ataberk, bu sezon ilk kez A takımda forma giyerek yeşil-beyazlı takım ile 2 maça çıktı.
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2