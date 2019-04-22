Bursaspor'un forvetleri suskun

Gürkan DURAL/BURSA,()



Gol sorunu çeken Bursaspor'da forvetler de bekleneni veremedi. Sezon boyunca ter döken 5 farklı forvetten yalnızca Sakho ve Umut gol sevinçleri yaşadı. Bu iki isim de yalnızca 3'er gol kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in en az gol atan takımı olan Bursaspor, bu sezon ligde yalnızca 25 kez rakip fileleri havalandırdı. Yeşil beyazlıların forvetleri ise gol yollarında suskun kaldı. Sezon başından itibaren takımdan ayrılan isimler de dahil olmak üzere Bursaspor'un 5 farklı forvet süre şansı bulurken, bu oyunculardan sadece Diafra Sakho ve Umut Nayir gole katkı verdi. Devre arası takıma geri çağrılan Kubilay Kanatsızkuş'un dışında takımdan ayrılan Tomas Necid, Bogdan Stancu ise gol katkısı veremedi.

SAKHO'YU SAKATLIĞI ETKİLEDİ

Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 16 lig maçında görev alabilen Diafra Sakho, 3 gol kaydedebildi. Bursaspor formasıyla ilk iki maçında rakip ağları havalandırmasına karşın sonraki golünü 20 hafta sonra attı. Son olarak Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında tam süre alan deneyimli golcü, yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince tepki de topladı. Sakho, sezon başında Fransa'nın Rennes Kulübü'nden 1 yıllığına kiralanmıştı.

UMUT SON GOLÜNÜ 12 HAFTA ÖNCE ATTI

Bursaspor'un forvetlerinden bir başka oyuncu Umut Nayir ise, Diafra Sakho'nun yokluğunda 21 lig maçında forma giydi. Ancak Sakho'nun sakatlıktan dönmesiyle yedek kulübesine dönen 25 yaşındaki oyuncu, geride kalan maçlarda 3 gol kaydetti. Son olarak Kasımpaşa maçında da kadroda olmasına karşın Umut Nayir, süre alamadı. Umut Nayir de son golünü 12 hafta önce Evkur Yeni Malatyaspor maçında kaydetmişti. Genç forvet de kiralık olarak Bursaspor'da forma giyerken, sezon sonu Beşiktaş'a geri dönecek.



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