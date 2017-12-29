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Bursaspor'un emektar malzemecisi son yolculuğuna uğurlandı

BURSASPOR'a yıllarca hizmet eden emektar malzemeci Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı. Cuma namazına müteakip Kestel Turanköy Camii'nde kılınan cenaze namazına Bursaspor Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve kulüp personelinin...

Bursaspor'un emektar malzemecisi son yolculuğuna uğurlandı
BURSASPOR'a yıllarca hizmet eden emektar malzemeci Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Cuma namazına müteakip Kestel Turanköy Camii'nde kılınan cenaze namazına Bursaspor Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve kulüp personelinin yanı sıra Bursaspor camiasının önemli isimleri katıldı. Ayrıca Bursaspor eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ve uzun yıllar takım kaptanlığını yapan Ömer Erdoğan da, Demir ailesini acı gününde yalnız bırakmadı.
Merhumun naaşı kılınan cenaze namazının ardından Turanköy mezarlığına defnedildi. Bursaspor Kulübü de yayınladığı mesajda, "Merhum Mehmet Demir’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

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