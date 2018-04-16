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Bursaspor'un deplasman kabusu

Gürkan DURAL/BURSA,()  Bursaspor, Göztepe yenilgisiyle deplasmanda üst üste 7'nci kez mağlup olurken, Süper Lig'de dış sahada küme düştüğü 2003-04 sezonunun ardından en kötü grafiğini sergiledi. Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor,...

Bursaspor'un deplasman kabusu

Gürkan DURAL/BURSA,() 

Bursaspor, Göztepe yenilgisiyle deplasmanda üst üste 7'nci kez mağlup olurken, Süper Lig'de dış sahada küme düştüğü 2003-04 sezonunun ardından en kötü grafiğini sergiledi.
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu yenilgi ile birlikte ligde çıktığı üst üste 7'nci deplasmandan da puansız ayrılan yeşil beyazlılar, Süper Lig'de 11 sezon sonra bir kez daha dış saha kabusu yaşadı. Daha önce Bursaspor, 2003-04 sezonunda deplasmanda çıktığı ilk 8 maçı kaybederken, o sezonun sonunda ise küme düşmüştü. 2 sezon alt ligde mücadele etmesinin ardından Süper Lig'e dönmüştü.
2003-04 sezonuyla ilişkili bir başka detay ise yeşil beyazlıların, Süper Lig'deki 11 sezonluk aranın ardından deplasmandaki 14'üncü maçları sonrasında en düşük puanı toplaması oldu. Bu sezon deplasmandaki 14 mücadelesinde yeşil beyazlılar, yalnızca 2'şer galibiyet ve beraberlik elde ederken geride kalan 10 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Bursaspor, daha önce 2003-04 sezonunda dış sahadaki 14 mücadelesi sonrası galibiyet alamazken, yalnızca 3 puan toplayabilmişti.
Bursaspor'un geçen sezondan bu yana deplasmanda yaşadığı sorunlar ise devam ediyor. Yeşil beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 27 deplasman maçının 20'sinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu süreçte yalnızca 3 galibiyet elde eden Bursaspor, geride kalan 4 maçta ise rakipleriyle puanları paylaştı.
 

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